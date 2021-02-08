«Технопарк» проиграл в петербургской кассации спор о постройках на Шиесе

Арбитражный суд Северо-Западного округа в Санкт-Петербурге отклонил кассационную жалобу компании «Технопарк», которая ранее должна была строить мусорный полигон в районе станции Шиес Архангельской области. На решение суда, вынесенное еще 3 февраля и опубликованное в системе КАД «Арбитр», обратило внимание ТАСС.

Арбитражный суд Архангельской области еще 9 января по иску от муниципальных властей Шиеса признал технические сооружения недостроенного полигона самовольными и обязал «Технопарк» снести их в месячный срок. Апелляционная инстанция оставила решение в силе, после чего «Технопарк» попыталась оспорить его в кассации.

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