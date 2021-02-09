Автобусы попали под прицел

В Ейске обострилось противостояние между местными перевозчиками и краснодарскими компаниями. Транспортные предприятия из краевого центра при поддержке мэрии Ейска смогли выиграть конкурсы на обслуживание пассажирских перевозок в городе. Это привело к тому, что местные игроки остались без работы минимум на три месяца. Противостояние начало приобретать криминальные формы – в начале февраля неизвестные обстреляли три автобуса краснодарских компаний. В Ейске соперничество окрестили переделом рынка пассажирских перевозок, а эксперты говорят, что местные компании конкуренции с краснодарскими выдержать не смогут.

Вечером 7 февраля в поселке Широчанка под Ейском неизвестные обстреляли два пассажирских автобуса. Никто из находившихся внутри людей не пострадал. В одном из автобусов повреждено стекло передней пассажирской двери, в другом – полностью повреждены три боковых стекла. Еще одно нападение свершено 4 февраля: в автобусе, который следовал по маршруту без пассажиров, металлическим предметом разбили стекло. Транспортные средства принадлежат краснодарским фирмам-перевозчикам, которые накануне получили временные свидетельства на осуществление городских перевозок, вытеснив местных игроков рынка. По данным пресс-службы ГУ МВД Краснодарского края, по фактам нападения на автобусы проводится проверка. Жители города называют происходящее «переделом рынка пассажирских перевозок». Представители транспортной сферы воздерживаются от комментариев по поводу повреждения автобусов, однако охотно делятся соображениями на счет происходящего на рынке.

В начале 2020 года администрация Ейска объявила конкурс на право осуществления пассажирских перевозок. Как рассказала “Ъ-Кубань” директор ООО «Мотор» (один из перевозчиков Ейска) Наталья Коцюба, городские маршруты разделили на лоты. «Победителями по всем лотам стали краснодарские фирмы, созданные накануне, с нулевыми балансами, не имеющие до этого собственного автопарка. Есть сведения, что эти фирмы аффилированы с одним крупным автотранспортным предприятием Краснодара», - делится Наталья Коцюба.

Семь ейских перевозчиков, по словам собеседницы, не были допущены к участию в конкурсе из-за искусственно созданных препятствий: «С нас потребовали документы, к примеру, «Одобрение типа транспортного средства», которые не были прописаны в конкурсной документации. Мы обратились в региональное УФАС и оно аннулировало результаты всех конкурсов, начались судебные разбирательства».

Пока идет оспаривание результатов конкурса в суде, перевозчикам выдавали временные свидетельства на осуществление деятельности. Однако в январе, по словам Наталья Коцюбы, администрация изменила порядок выдачи свидетельств: «Нам сообщили, что теперь их выдают по постановлению №473, прописывающему порядок выдачи временных свидетельств без конкурса. По данному постановлению временные свидетельства выдаются при наступлении пяти обстоятельств. Ни одно из этих обстоятельств не наступило. Мы обратились с письмом к и.о. главы города, в котором попросили выдать нам разрешения на перевозки еще раз, но получили отказ».

Согласно указанному постановлению (копия есть в распоряжении “Ъ-Кубань”), без проведения открытого конкурса свидетельства выдаются в случае наступления следующих обстоятельств:

если участник конкурса, отказался от права на получение хотя бы одного из свидетельств об осуществлении перевозок по данным маршрутам или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в конкурсе и конкурс признан несостоявшимся;

вступление в законную силу решения суда об аннулировании лицензии у юрлица, ИП или хотя бы одного из участников договора простого товарищества, которым ранее были выданы свидетельства;

вступление в законную силу решения суда о прекращении действия ранее выданных свидетельств;

принятие администрацией Ейска решения и прекращении действия свидетельства в связи с невыполнением по соответствующему маршруту в отсутствие ЧС ни одного рейса, предусмотренного расписанием, в течение более чем трех дней подряд;

необходимость обеспечения транспортного обслуживания населения по маршруту регулярных перевозок в условиях ЧС.

31 января временные свидетельства (на 90 дней) получили краснодарские организации, которые были признаны победителями по результатам конкурса 2020 года: ООО «Пассажирсервис», ООО «Дизель Авто», ООО «Трансрейс».

«Процедура проведена администрацией города Ейска в соответствии с действующим законодательством», - уверяют в администрации. Кроме того, в официальном заявлении властей говорится, что новые автобусы, прибывшие из Краснодара, «лучше и удобнее».

Сейчас в Ейске на маршрутах работают по разным данным от 50 до 80 автобусов ПАЗ 2017-2019 годов выпуска, пригнанные из Краснодара.

Позицию властей Ейска разделяет ИванПетров, президент Союзатранспортников Кубани. По его словам, власти выставили высокие требования к подвижному составу, которые верны с точки зрения развития города как курорта, и которые могут выполнить не все перевозчики. «Из Краснодара в Ейск прибыли автобусы на газовом оборудовании. Это экологичный транспорт. Также с экономической точки зрения решение краснодарских перевозчиков вполне логично. Ранее эти автобусы простаивали в Краснодаре из-за недостаточного количества газовых заправок. Водители отказывались на них работать, не желая стоять в очередях на заправках. В Ейске таких проблем нет», - отмечает господин Петров.

Координатор общественного движения «Транспортная инициатива» Марина Репещук предполагает, что в Ейске по известному сценарию происходит монополизация рынка пассажирских перевозок: «В 2019 году в Армавире была очень похожая ситуация. На рынок перевозок зашли краснодарские компании, пригнали автобусы. Администрация отчиталась, мол, смотрите, какой хороший транспорт. Только те автобусы, которыми хвастались перед армавирцами, теперь находятся в Ейске. Чтобы убедится в этом, достаточно порыться в архиве, найти фото автобусов и сравнить госномера. Заметьте, проблем с заправками метана в Армавире нет».

По оценке Марины Репещук, за три месяца ейские перевозчики могут просто разориться из-за простоя и не выдержать конкуренции с компаниями из столицы Кубани.

Наталья Решетняк