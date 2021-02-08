В 2021 году чистоту моря в Новороссийске начнут контролировать с помощью устриц

К середине 2021 года в порту Новороссийска появится полигон с моллюсками, которые будут обеспечивать мониторинг качества воды в Цемесской бухте. Об этом сообщили 8 февраля в пресс-службе администрации края. Проект реализует АО «Черномортранснефть» (входит в ПАО «Транснефть») в рамках соглашения с местной администрацией. Объем инвестиций не раскрывается.

В настоящее время получено положительное заключение государственной экологической экспертизы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Известно, что роль индикаторов загрязнения будут выполнять черноморские мидии, устрицы и бурые водоросли. Для этого к причалу №1 ПАО «Новороссийский морской торговый порт» в непосредственной близости от объектов АО «Черномортранснефть» прикрепят стальные стенды с 30 садками, 18 коллекторов и 12 специальных пластин для самозаселения моллюсков и водорослей.

Наталья Решетняк