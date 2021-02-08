Число удалений приложений выросло в 2020 году на 10%

53% приложений, установленных пользователями из разных стран в 2020 году, были удалены в течение 30 дней после этого, этот показатель на 10% больше, чем в 2019 году. Такие данные сегодня, 8 февраля, опубликовала аналитическая маркетинговая компания AppsFlyer. По ее подсчетам, в прошлом году каждое приложение, у которого был маркетинговый бюджет, в среднем теряло из-за удалений $57 тыс. в месяц — на 70% больше, чем годом ранее. Больше всего из-за деинсталляций теряли приложения для шопинга — в среднем $118,6 тыс. в месяц, приложения категории «Еда и напитки» теряли в среднем $114 тыс. в месяц, а соцсети — $93,1 тыс.

Ранее AppsFlyer сообщала о резком росте числа скачиваний приложений во время первой волны COVID-19 и введения локдаунов в разных странах. Рост числа деинсталляций в компании связывают с этим же: «Первая волна пандемии коронавируса привела к достаточно резкому всплеску числа деинсталляций сразу после увеличения количества органических и неорганических установок. Такой рост был связан в первую очередь с тем, что в период локдауна пользователи были более склонны опробовать новые приложения». При этом число деинсталляций и в целом росло в последний годы — с 2016 года этот показатель увеличился в четыре раза.

В развивающихся странах количество удалений в течение 30 дней после установки на 33% выше, чем в развитых. Например, в Бразилии, Индии и Индонезии доля деинсталляций от числа всех установленных приложений достигла в 2020 году 60%. Аналитики AppsFlyer связывают это с распространением в развивающихся странах смартфонов на базе Android. Это объясняется тем, что на развивающихся рынках большинство людей покупает недорогие смартфоны на Android с небольшим объемом памяти. В целом число деинсталляций приложений для Android в два раза выше, чем приложений для iOS.

Ситуация в России, как отмечают в AppsFlyer, соответствует общемировым тенденциям. Сильнее всего число удалений в России выросло в сфере игр: в сегменте казуальных игр доля деинсталляций выросла до 48,9%, а в ролевых и action-играх — до 64,1% и 66,3% соответственно.

Яна Рождественская