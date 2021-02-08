Председатель Правительства РФ провёл встречу с представителями АПК Адыгеи

Встреча состоялась в Гиагинском районе республики на молзаводе «Тамбовский», где перед мероприятием глава Кабмина РФ ознакомился с производством адыгейского сыра.
«Мне очень важно знать, как сейчас чувствует себя малый и средний бизнес в регионе, какие есть вопросы и проблемы, которые в том числе возникают из-за пандемии. Мы пользуемся старой доброй традицией – встречаемся с предпринимателями. Это даёт нам возможность хорошо узнать, чем живёт регион, и из первых уст услышать все вопросы, которые у вас есть. Мы также хотим понять, насколько востребованы меры, которые достаточно системно предусматривает Правительство для малого и среднего предпринимательства», – подчеркнул Михаил Мишустин.
Основными темами обсуждения стали финансирование программы «Комплексное развитие сельских территорий», расширение мер поддержки сельхозэкспорта, грантовая помощь отрасли.