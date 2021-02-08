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В деле банды «черной вдовы» из Армавира могут появиться новые обвинения

В деле мошенниц из Армавира, которые отнимали жилье у одиноких жителей Кубани, могут появиться новые обвинения, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как писал “Ъ-Кубань”,  54-летняя жительница Армавира, две ее дочери 33 и 36 лет, а также 58-летняя риелтор из Новокубанска в течение шести лет отнимали квартиры, дома и земельные участки у одиноких жителей Армавира, Сочи и Краснодара, оформляя дарственные, завещания или доверенности на продажу. Чаще всего жертвами мошенниц становились одинокие пьющие мужчины, с которыми 54-летняя женщина заключала браки.

Как пояснили в прокуратуре, после совершения сделок, потерпевшие через непродолжительное время поступали в предсмертном состоянии в больницы, где, не приходя в сознание, умирали. Всего скончались 11 человек. Общий ущерб составил 21,7 млн руб. 

В настоящее время обвинительное заключение направлено в суд, злоумышленницы находятся под стражей.

Однако следователи продолжают проверку на причастность подозреваемых к иным эпизодам преступной деятельности, в том числе и особо тяжким преступлениям в отношении потерпевших. 

Наталья Решетняк


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