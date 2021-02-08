Игрок нижегородского «Торпедо» будет капитаном сборной России на этапе Евротура

Нападающий нижегородского «Торпедо» Дамир Жафяров назначен капитаном сборной России на третьем этапе Евротура — Шведских хоккейных играх. В пресс-службе клуба сообщили, что турнир будет проходить в шведском городе Мальме с 11 по 14 февраля. Сборная России сыграет три матча с соперниками из Финляндии, Швеции и Чехии.

«Капитанство — немного неожиданно. Но вряд ли возникнут сложности в этой команде, все сильные, играют на высоком уровне, и я ничем не выделяюсь. Поедем в Швецию побеждать», – прокомментировал назначение Дамир Жафяров.

Он напомнил, что уже был капитаном «Торпедо» в нескольких матчах, но в сборной России это первый опыт: «У нас такая команда собралась, что мы наверняка обойдемся без каких-то мотивационных слов со стороны капитана».

Андрей Репин