Наблюдателей позвали в палату

Общественная палата Новосибирской области предложила партиям провести обучение их наблюдателей к осенним выборам, чтобы обеспечить «прозрачность» предстоящих кампаний. Кроме того, ОП подготовит около 4 тыс. собственных наблюдателей. Системная оппозиция говорит, что введение многодневного голосования независимо от подключения ОП к подготовке наблюдателей усложнит контроль за выборным процессом. Политологи считают, что при многодневном голосовании корпус наблюдателей как у ОП, так и у партий может существенно сократиться из-за увеличения объема работы.



Общественная палата Новосибирской области (ОП) в преддверии предстоящих осенних выборов 2021 года, в том числе и в Госдуму, предложила партиям в регионе обучить их наблюдателей. «Мы обратились к партиям, сообщили, что готовы организовать обучение для обеспечения прозрачности выборов. Пока ни одна партия не подала заявку»,— рассказала председатель Общественной палаты региона Галина Гриднева, отметив, что у ОП уже заключены соглашения с 37 общественными организациями. По ее словам, с таким предложением о сотрудничестве на выборах к политическим партиям палата обратилась впервые.

В сентябре этого года в Новосибирской области, кроме выборов в Госдуму, должны пройти избирательные кампании представительных органов муниципальных образований. Всего будет замещено более 160 мандатов. На прошлой неделе председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что с высокой вероятностью выборы в 2021 году пройдут в течение трех дней.

Для выборов в сентябре ОП готовит более 2 тыс. своих наблюдателей. «У нас уже есть определенный пул из 3–4 тыс. человек, включая специалистов, которые будут находиться в резерве (на выборах в Думу в 2016 году количество наблюдателей было примерно такое же, как планируется в 2021 году.— „Ъ“). В этом пуле уже есть те, кто работал на прошлых выборах. Сейчас мы запускаем процесс их переобучения»,— говорит Галина Гриднева. Обучение включает семинары, а также кейсы по разбору конфликтных ситуаций на выборах.

В прошлом году перед осенними выборами отделение «Единой России» в Новосибирской области организовало движение «За честные выборы 2020». ОП поддержала инициативу и взялась подготовить проект соглашения о проведении честных и прозрачных выборов и разослать приглашения партиям с предложением его подписать. В итоге документ подписали партия власти, Партия пенсионеров, «Зеленые» и «Новые люди». Тогда представители системной оппозиции отказались подписать соглашение. В ЛДПР заявили, что и так честно ведут кампанию, а в КПРФ отметили, что избирательные кампании уже завершаются, поэтому инициатива запоздала.

Новую инициативу от ОП оппозиция пока не комментирует — представители партий сообщили, что предложение им еще не поступало. «Мы заинтересованы, чтобы процесс выборов был под надежным контролем. От себя мы намерены подготовить около 6 тыс. наблюдателей»,— рассказал второй секретарь обкома КПРФ Ренат Сулейманов. Координатор новосибирского реготделения ЛДПР Александр Щербак сообщил, что партия намерена подготовить «несколько тысяч наблюдателей».

В «Единой России» заявили, что предложение ОП поддержат, хотя также его еще не получили. «Предложение принимать будем, так как давно взаимодействуем с ОП как с общественным институтом. Трехдневное голосование уже не ново, процесс отработан, избиратель привык, что три дня голосует. При этом желающие голосовать придут в первые два дня. Так что колоссальной трехдневной нагрузки на наблюдателей не будет»,— сказал первый заместитель секретаря новосибирского реготделения ЕР Андрей Панферов. Единороссы намерены подготовить со своей стороны не менее 6 тыс. наблюдателей.

Представители оппозиции уверены, что много­дневное голосование независимо от совместного обучения усложнит контроль за выборным процессом. «Мы были изначально против трехдневного голосования, но, как понимаем, партия власти готова сохранить такой формат. Это может осложнить контроль. Что будет происходить с бюллетенями тех, кто голосовал досрочно, в этих сейф-пакетах — большой вопрос»,— сказал господин Сулейманов. По словам господина Щербака, обеспечить контроль, когда выборы идут один день, намного проще: «С увеличением дней голосования необходимо задействовать больше ресурсов для контроля».

Политолог Максим Жаров полагает, что оппозиционные партии вряд ли согласятся на предложение Общественной палаты, так как они имеют разные интересы. «У наблюдателей от ОП цель — сообщить о нарушении, а у представителей партий — чтобы к их кандидату не было претензий и он победил»,— считает он. Политолог Константин Лукин отмечает, что совместное обучение не обеспечит открытость выборов: «Кандидатам от партии выгоднее обучаться отдельно. Каждая партия будет учить своих наблюдателей, исходя из своих задач. Это абсолютно нормальная стратегия». В то же время, по словам Максима Жарова, введение трехдневного голосования может привести к серьезному оттоку наблюдателей как со стороны ОП, так и от партий, учитывая резкий рост нагрузки на людей, занятых в многодневной процедуре. Константин Лукин предположил и другую проблему — решение о многодневном голосовании может спровоцировать отток членов ТИКов и УИКов: «Не каждый способен вынести колоссальную нагрузку в течение трех дней при зарплате в месяц от 15 тыс. руб.».

Юлия Сасевич