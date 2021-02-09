Сочи спускается с «Памира»

С перегрузочной станции в Сочи, где с конца декабря 2020 года , прямо под открытым небом скапливался мусор, вывезли 80% накопившихся отходов. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации. Приостановка вывоза ТБО была связана с тем, что Белореченский полигон временно не принимал отходы из города-курорта. Руководство «Крайжилкомресурса», являющегося регоператором данной зоны, объясняет ситуацию технологической необходимостью. Экологи отмечают, что проблема утилизации бытовых отходов является системной для всего региона.



В Сочи с перегрузочной станции вывезли 80% накопившихся отходов. Полностью проблему власти обещают решить в самое ближайшее время. Как писал "Ъ", на улице Водораздельной, 1 складируется весь мусор, предназначенный для хранения и вывоза за пределы курорта. Это единственный способ избавления от твердых бытовых отходов. По информации пресс-службы администрации Краснодарского края, проблема с мусором в Сочи взята на контроль вице-губернатором Александром Трембицким. С целью предотвращения подобных ситуаций региональному оператору, краевому министерству ТЭК и ЖКХ предстоит разработать к предстоящему летнему сезону план-график рационального вывоза отходов.

Ситуация с перенакоплением мусора на различных площадках на территории курорта возникает не в первый раз. Первые сообщения в прессе о горе отходов, которые складировались на грунте под открытым небом, отравляя воздух, почву и грунтовые воды, появились в 2016 году. Тогда объем мусора, одновременно складируемого на площадке, оценивался в десятки тыс. тонн. 2017 году на ликвидацию «мусорного Памира» из городского бюджета было выделено 60 млн руб. Аналогичная проблема возникала в 2019 году, зима 2020-21 годов также не стала исключением.

Ранее власти Сочи анонсировали строительство мусороперерабатывающего завода, однако в сентябре 2020 года стало известно, что его не будет.

По информации пресс-службы сочинского филиала АО «Крайжилкомресурс», регионального оператора по обращению с отходами в Белореченской зоне, причиной скопления мусора в Сочи стала временная приостановка вывоза ТКО с территории курорта. На данную меру оператор был вынужден пойти из-за вступления 16 декабря 2020 года в силу решения о запрете захоронения несортированных отходов на Белореченском полигоне – а из Сочи сюда поступает только несортированный мусор. Чтобы выполнить новые предписания, оператор перевел полигон на круглосуточный режим работы, внес изменения в технологический процесс сортировки, установил дополнительные мобильные сортировочные комплексы – именно эти процессы потребовали приостановки приема ТКО из Сочи и складирования мусора в черте города.

Эколог, член общественного совета при Управлении Федеральной службы Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Евгений Витишко отмечает, что для Сочи вывоз отходов на полигон за 300 км не является кардинальным решением мусорной проблемы. «Строительство мусоросжигающего завода также не подходит курорту. Хорошим, но, опять же, не окончательным решением было бы компостирование, но место для строительства подобного комплекса также нужно выбирать за пределами курорта. Единственным реальным вариантом мне представляется повышение нормативов по сортировке и дальнейшей переработке: по действующим правилам, должно отбираться 7% вторсырья, но данный показатель можно повысить в десятки раз. В итоге мы сильно уменьшим объем "хвостов", и их будет легче захоранивать, не нарушая законодательство»,— считает господин Витишко.

Также эколог подчеркнул необходимость обновления и улучшения территориальной схемы транспортировки мусора. По словам Евгения Витишко, данные вопросы будут обсуждаться на совещании у губернатора в середине февраля, поиск системных решений мусорной проблемы в Краснодарском крае будет продолжен.

Ольга Логинова, Краснодар