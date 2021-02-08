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Жители Краснодара сообщили о сбоях в сервисах «Яндекса»

8 февраля 2021 года жители Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов сообщили о сбое в работе сервисов «Яндекса» в 15:30 по московскому времени. Информация об этом появилась на портале Downdetector.

74% пользователей отметили проблемы в работе сайта, почты (20%) и «Яндекс.Деньги» (5%).

Пресс-служба «Яндекса» расспротстранила сообщение, в котором говорится лишь о кратковременных сложностях в работе каршерингового сервиса «Яндекс.Драйв». В компании отметили, что остальные сервисы «Яндекса» работают в штатном режиме. На запрос “Ъ-Кубань” о причинах сбоя в пресс-службе «Яндекса» оперативно не ответили.

Наталья Решетняк


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