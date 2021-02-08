Николая Бондаренко оштрафовали на 20 тыс. рублей за участие в акции протеста

Фрунзенский районный суд Саратова назначил депутата Саратовской областной думы Николаю Бондаренко штраф 20 тыс. руб. за участие в несанкционированной акции протеста 31 января этого года.

Суд вменил господину Бондаренко нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ч.5 ст.20.2 КоАП РФ). Николай Бондаренко отрицал вину и утверждал, что не участвовал в протестном мероприятии, а находился на своем избирательном округе по просьбе граждан.

Напомним, Николая Бондаренко задержали сегодня утром при выходе из квартиры. В отношении него составили протокол за участии в акции, организованной сторонниками оппозиционера Алексея Навального.

Ъ-Средняя Волга