Ситуация на рынке подогревает цены на нефть

Нефть марки Brent подорожала до $60 впервые с января прошлого года. Цена апрельского фьючерса на Лондонской бирже подскочила сразу более чем на 1%. Это произошло впервые с начала пандемии.



Что влияет на стоимость нефти? Начальник управления аналитических исследований инвесткомпании «Универ Капитал» Дмитрий Александров уверен, что цена на топливо отражает восстановление экономики: «Основной фактор — ожидание того, что вакцинирование приведет к улучшению глобального спроса и оживлению мировой экономики. Этому дополнительно способствует программа стимулов на $1,9 трлн со стороны Федерального казначейства США, которое, видимо, в ближайшие месяцы заработает уже в полную силу. Кроме того, действия ОПЕК+ довольно консервативные, в организации явно не готовы пока рисковать новым снижением цен из-за попыток увеличить объем добычи».

$60 за баррель — это комфортный уровень, в дальнейшем нефть дорожать не будет, полагает инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов. По его мнению, стоимость топлива может и опуститься: «Мне кажется, что нынешний уровень достаточный для текущей ситуации. Возможно, даже будет определенная коррекция, потому что ситуация в мире еще остается тревожной, есть вероятность новых карантинов в США, в Европе сохраняются достаточно жесткие ограничения, в Китае тоже были новые вспышки коронавируса. Мне кажется, также существуют угрозы, связанные с монетарной политикой центральных банков и правительств, которые могут вызвать инфляцию. Может быть, сам факт активных стимулов подталкивает давление: риски связаны как с пандемией, так и с ответом властей на нее, с теми мерами поддержки экономики, которые они осуществляют».

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Вслед за нефтью дорожает и рубль. Аналитики не исключают, что к апрелю он укрепится примерно на 5%, и доллар подешевеет до 72, а то 70 руб.

Иван Корякин