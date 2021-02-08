Генеральным директором «Мирогрупп Ресурсы» назначен Роман Крон

Роман Крон избран новым генеральным директором «Мирогрупп Ресурсы» (входит в «Деметра-Холдинг», более 50% которого принадлежит ВТБ), сообщили в пресс-службе компании. Ранее господин Крон занимал должность коммерческого директора в ООО «Новороссийский зерновой терминал» (НЗТ).

Роман Крон выпускник Ставропольского государственного технического университета по специальности «Информационные системы в экономике». На протяжении восьми последних лет возглавлял коммерческий блок НЗТ.

Как писал “Ъ-Кубань”, 8 мая 2019 года были досрочно прекращены полномочия генерального директора ООО «Мирогрупп Ресурсы» Андрея Долуды (по информации СМИ, сына экс-вице-губернатора Кубани). На его место был назначен его заместитель Виктор Мельников.

«Мирогрупп Ресурсы» занимается закупкой и экспортом сельскохозяйственной продукции зерновой и масличной групп. 100% принадлежит ООО «Деметра-Холдинг». В состав холдинга также входят: ООО «Новороссийский зерновой терминал» (100%), ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (35,36%), ООО «Зерновой Терминальный Комплекс «Тамань» (50%). Холдингу принадлежат 50%-1 акции в АО «Объединенная зерновая компания», доля 50,01% железнодорожного оператора «РусТрансКом», 100% ООО «Ипатовский комбинат хлебопродуктов».

Наталья Решетняк