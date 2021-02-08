В Ярославской области пьяного водителя оштрафовали на 200 тысяч рублей

В Некрасовском районе Ярославской области суд назначил наказание в виде штрафа в сумме 200 тыс. руб. местному жителю за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В сообщении отмечается, что прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 33-летнего ранее не судимого жителя поселка Некрасовское за совершение преступления по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). По материалам дела, обвиняемый в январе 2020 года мировым судьей был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Ему был назначен административный штраф в размере 30 тыс. руб. Также он был лишен прав на управление транспортными средствами на один год и восемь месяцев.

«Несмотря на это, обвиняемый в ноябре 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вновь совершил аналогичное деяние. С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры района, обвиняемому назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб. с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок шесть месяцев»,— говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

В пресс-службе уточнили, что обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном.

Антон Антонов