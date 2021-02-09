Извинилась и ушла в отставку

Глава забайкальского минздрава Анна Шангина, месяц назад упрекнувшая жителей поселка Харагун Хилокского района в том, что больница им нужна, чтобы «поесть и поспать», ушла в отставку. Напомним, скандал разгорелся после встречи министра с жителями, недовольными тем, что власти перевели поселковую больницу в статус амбулатории. После того как видеозапись встречи была выложена в сеть, министр извинилась перед жителями поселка. Как сообщила пресс-служба регионального правительства, пост госпожа Шангина покинула по собственному желанию. Вчера на должность министра здравоохранения края заступила Оксана Немакина, ранее возглавлявшая региональный клинический госпиталь.

О том, что в Забайкальском крае сменился министр здравоохранения, сообщила вчера пресс-служба регионального правительства. Теперь ведомство возглавляет Оксана Немакина. До этого она занимала должность главврача в краевом клиническом госпитале. Госпоже Немакиной 42 года. В 2001 году она окончила Читинскую государственную медицинскую академию (ЧГМА) и получила квалификацию врача по специальности «Лечебное дело», а затем училась в интернатуре. Работала в ЧГМА на кафедре дерматовенерологии, в областном кожно-венерологическом диспансере, в железнодорожной и инфекционной больницах.

Вчера же губернатор Забайкальского края Александр Осипов представил нового министра здравоохранения региона коллективу минздрава. «Сейчас мы понимаем, что коронавирусная инфекция — это надолго. В этих условиях мы будем жить, может быть, еще не один год. Все внимание будет направлено на нормализацию работы центральных районных больниц, краевых и городских стационаров, поликлиник», — сказал господин Осипов. Он поблагодарил за работу предыдущего министра здравоохранения Анну Шангину, которая была назначена на этот пост, «уже когда разворачивалась пандемия». «Благодарю Анну Михайловну, ей удалось решить сложную задачу прошедшего года — подготовить медицину края к работе с коронавирусными больными», — отметил господин Осипов.

Об увольнении госпожи Шангиной сообщается лишь то, что пост она покинула 5 февраля по собственному желанию.

Месяц назад Анне Шангиной пришлось извиняться за свои слова, сказанные на встрече с жителями поселка Харагун Хилокского района, возмущенными тем, что минздрав переводит их больницу в статус амбулатории. «Переночевать и поесть вы сюда приходите, я так понимаю?!» — на повышенных тонах заявила госпожа Шангина людям. Видеозапись встречи попала в сеть. Министр говорила жителям, что больница находится в тяжелом финансовом состоянии и «пока нужно сэкономить на ночевке и питании», поэтому и принято решение преобразовать ее из круглосуточного в дневной стационар. В пример она привела одну из торговых сетей, которая из-за экономической целесообразности не открывает в поселке Харагун супермаркет. Позже на сайте регионального минздрава были размещены извинения министра. «Прошу простить меня за резкое высказывание за „поесть и поспать в больнице”», — приводились в сообщении слова госпожи Шангиной. Само высказывание было названо ею «необдуманным». «Рентабельность в медицине — это, в первую очередь, компетенции врачей. Хирург у вас работает каждый день, и раз в полторы недели к нему попадает человек на операцию. Но хирургу нужно лечить ежедневно десять человек, из которых семь — оперировать», — приводились в сообщении слова Анны Шангиной в качестве объяснения, что она имела в виду под рентабельностью в медицине. История с высказываниями госпожи Шангиной получила широкий общественный резонанс. Депутат Госдумы от Забайкальского края Юрий Волков назвал поведение главы краевого минздрава «возмутительным, граничащим с профнепригодностью». Он выступил против решения властей о переводе больницы в амбулаторию, отметив, что до ближайшего к населенному пункту лечебного учреждения более 60 километров.

Екатерина Еременко