На Кубани в деле брачных аферисток может появиться обвинение в убийстве

Дело о мошенничестве с имуществом одиноких стариков, которое недавно было передано в суд, может дополниться новыми эпизодами – в отношении предполагаемых «черных риелторов» проводится проверка на причастность к особо тяжким преступлениям в отношении потерпевших, сообщила прокуратура края.

Как ранее сообщал “Ъ-Юг”, жительницы Армавира Александра Донченко, ее дочери Алена и Анастасия Матяшенко, а также Татьяна Лукоянова сейчас находятся в СИЗО по обвинению в мошенничестве. Женщины не признают себя виновными, адвокат Сергей Кукреш в разговоре с “Ъ-Юг” сообщил, что его подзащитная Донченко – очень общительная женщина, которая просто готова помогать пожилым людям, но за некоторое вознаграждение.

Следствие установило 12 эпизодов деятельности подсудимых, когда пожилые люди дарили или завещали госпоже Донченко и ее дочерям квартиры, земельные участки, автомобили и вклады в банках. Имущество затем переводилось на доверенных лиц, а через непродолжительное время старики поступали в предсмертном состоянии в больницы, где, не приходя в сознание, умирали, сообщили в прокуратуре края. Адвокат Сергей Кукреш пояснил, что все «клиенты» госпожи Донченко (пятеро из которых заключили с ней браки) были очень пожилого возраста, их смерть, по его мнению, наступила от естественных причин.

Всего в период с 2013 по 2019 год скончались 11 пожилых людей, оформивших имущество на Александру Донченко и ее дочерей.

Анна Перова, Краснодар