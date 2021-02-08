Шестая Уральская индустриальная биеннале пройдет в семи городах и двух поселках

Площадками VI Уральской индустриальной биеннале современного искусства в 2021 году станут семь городов и два поселка Свердловской и Челябинской областей, говорится в сообщении организаторов мероприятия. На их территории будут организованы арт-резиденции. В список площадок попали Асбест, Нижний Тагил, Полевской, Сысерть и поселок Черноисточинск в Свердловской области, Кыштым, Сатка, Челябинск и поселок Сокол в Челябинской области.

«В течение полугода российские и иностранные художники приедут в населенные пункты знакомиться с городскими сообществами, уральским индустриальным наследием и производственными процессами действующих предприятий»,— сообщила пресс-служба биеннале. Итогом пребывания станет создание предметно-ориентированных работ на площадках.

Уральская индустриальная биеннале — международный проект в сфере современного искусства. С 2020 года организаторами биеннале являются Государственный музей им. Пушкина, Государственный центр современного искусства в Екатеринбурге (ГЦСИ) и Центр поддержки и развития современного искусства ZAART. В 2019 году пятая индустриальная биеннале проходила в Екатеринбурге и других городах Урала под темой «Бессмертие». За все время мероприятие посетило около 115 тыс. человек. Темой шестой индустриальной биеннале станет измененная цитата из Екклесиаста: «Время обнимать и уклоняться от объятий».

Михаил Мананников