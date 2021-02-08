Глава Белгородчины Вячеслав Гладков привился от коронавируса

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков прошел первый этап вакцинации от коронавируса, об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

«Утро началось с вакцинации от коронавирусной инфекции. Не бойтесь, это не больно!»— написал господин Гладков у себя в Instagram.

В облправительстве отметили, что врио губернатора записался на вакцинацию через сайт профильного департамента здравоохранения области. «Также для всех желающих действует единая кнопка на портале Госуслуг. С 1 февраля для удобства поиска после авторизации на портале появляется отдельная кнопка для записи. Также на процедуру можно подать заявку через "Электронную регистратуру" или обратившись лично в поликлинику по месту жительства»,— рассказали в пресс-службе.

Для дополнительной информации в белгородских МЦФ открыта горячая линия +7 (4722) 42-42-42 или 8 800 707-10-03, а на сайтах департамента здравоохранения и МФЦ опубликована пошаговая инструкция.

По данным белгородских властей на 8 февраля на вакцинацию уже записалось более 32 тыс. жителей области. С 5 февраля пункты вакцинации заработали во всех муниципалитетах, всего планируется открыть 70 пунктов.

Сергей Калашников