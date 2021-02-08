Гостинично-торговый комплекс «Сочи-Плаза» оценили в 2,2 млрд рублей

Конкурсный управляющий ООО «Сочи-Плаза» разместил отчет об оценке активов компании. Об этом говорится в материалах Единого реестра сведений о банкротстве.

Согласно опубликованным документам, экспертиза проводилась для определения рыночной стоимости гостинично-торгового комплекса «Сочи-Плаза», расположенного на ул. Курортный проспект 18 и 18/1. В настоящее время объект находится на реконструкции. Как следует из отчета оценщика, общая стоимость имущества, включающая объекта движимого и недвижимого имущества компании, составляет 2,21 млрд руб.

Самый дорогой актив — 15-этажное здание (в т.ч. один подземный этаж) гостиницы площадью 10,9 тыс. кв.м и стоимостью 696,1 млн руб. В целом объекты недвижимости компании оцениваются в 1,67 млрд руб. Еще в 296 млн руб. оценили право аренды на четыре земельных участка (1044 – 9312 кв.м). В 86,5 млн руб. оценили движимое имущество и в 159,6 млн руб. – товарно-материальные ценности.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сочи-Плаза» зарегистрировано в Сочи в 2007 году. В 2017 году выручка компании составила 5,7 млн руб., убыток — 40,9 млн руб. 37,74% «Сочи Плаза» контролирует ОАО «Гостиница «Москва»», принадлежащее мэрии Сочи. Еще 62,25% ранее владела британская Comrink Propery Holding Inc. Эту компанию связывали со структурой «НББ-девелопмент», подконтрольной братьям Ахмеду и Магомеду Билаловым. В январе 2018 года владельцем 62,25% «Сочи Плаза» стало АО «Фортеинвест». Бенефициаром этой компании, согласно данным «Спарк-Интерфакса», выступает Владимир Захаров.

Компания выступала девелопером гостиничного комплекса «Сочи Плаза» в Центральном районе Сочи на территории гостиницы «Москва». Площадь объекта должна была достичь 48 тыс. кв. м, на которых планировалось разместить 336 номеров, развлекательный центр и прочее. Инвестиции в проект оценивались в 3 млрд руб. Объект планировалось открыть к ноябрю 2013 года под брендом Courtyard by Marriott. Но строительство так и не завершилось.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в конце сентября 2020 года арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «Сочи-Плаза» несостоятельным и ввел в отношении него конкурсное производство сроком на шесть месяцев. До этого с заявлением о признании общества несостоятельным в суд обратилась ГКР «ВЭБ.РФ». В госкорпорации тогда заявили, что это стандартный шаг при работе с просроченной задолженностью и данное решение было принято в рамках правовой очистки всех объектов ВЭБа для защиты интересов банка от других кредиторов.

В декабре 2020 года конкурсный управляющий опубликовал акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими кредиторами ООО «Сочи-Плаза». Общая сумма дебиторской задолженности компании составила 86,2 млн руб. В числе дебиторов 19 организаций, государственных ведомств и индивидуальных предпринимателей.

Алексей Белянин