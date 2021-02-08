На Дону в 2021 году на капитальный ремонт домов направят 4,3 млрд рублей

В Ростовской области на капитальный ремонт многоквартирных домов в 2021 году будет направлено 4,3 млрд руб., сообщает пресс-служба управления информационной политики региона.

В этом году планируется отремонтировать более 2 тыс. домов в 12 городских округах и 35 муниципалитетах. «Наша задача в полном объеме закончить ремонтные работы систем отопления, горячего водоснабжения и крыш до начала отопительного периода. Остальные виды работ планируем завершить до конца года»,— рассказал заместитель министра ЖКХ региона Дмитрий Беликов, его слова приводятся в сообщении.

Наталья Шинкарева