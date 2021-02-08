В Туапсе руководитель межрайонной инспекции ФНС подозревается в получении взятки

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило второе уголовное дело в отношении женщины – начальника межрайонной инспекции ФНС России №6 (город Туапсе), которая ранее стала подозреваемой в деле о злоупотреблении полномочиями, сообщает СУ СКР. Сейчас сотруднице ФНС вменяют получение крупной взятки.

Противоправная деятельность сотрудницы налоговой службы была выявлена управлением ФСБ России по Краснодарскому краю. По данным “Ъ-Юг”, речь идет о Елене Семеняк, подозреваемая задержана. По информации следствия, с заявлением о вымогательстве у него взятки в правоохранительные органы обратился директор местной строительной организации. Мужчина сообщил, что в 2014 году начальница межрайонной ИФНС России №6 потребовала от него взятку за общее покровительство. Чтобы скрыть факт незаконной передачи денег, мужчина заключил договор аренды коттеджа, принадлежавшего родственнице фигурантки, и перечислил 4,5 млн руб. якобы в счет оплаты. Ранее следствию стало известно, что руководитель инспекции требовала от должностных лиц администрации Туапсинского района выдать незаконное разрешение на строительство гостиницы высотой 7 этажей, совладелицей которой является ее родственница, при этом гостиница была возведена с нарушением разрешения на строительство.

Анна Перова, Краснодар