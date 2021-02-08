На повышение устойчивости экономики Башкирии направят более 9 млрд рублей

Правительство Башкирии направит на дополнительные меры по повышению устойчивости экономики более 9 млрд руб., следует из распоряжения главы республики от 2 февраля, опубликованного сегодня на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Самая крупная сумма (3,62 млрд руб.) будет направлена министерству жилищно-коммунального хозяйства Башкирии на формирование современной городской среды, благоустройство дворовых и городских общественных территорий, проведение капремонта многоквартирных домов.

Вторую по величине сумму (1,23 млрд руб.) выделят министерству экономического развития Башкирии в течение года для создания объектов транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктур за счет снижения задолженности по бюджетным кредитам.

Самая маленькая сумма (1,13 млн руб.) запланирована для министерства сельского хозяйства Башкирии на субсидии производителям сельскохозяйственных товаров на возмещение части затрат на производство масличных культур.

В числе мер также предусмотрено освобождение компаний, производивших пиво и пивные напитки в 2020-2021 годы, от налога на имущество на сумму 30 млн руб., при условии, что они начисляли сотрудникам зарплату не ниже среднемесячной начисленной зарплаты с сохранением не менее 90% рабочих мест.

Премьер-министру Башкирии Андрею Назарову поручено утвердить график реализации плана, предусмотрев в нем мероприятия по внесению правительством республики соответствующих проектов законов в Курултай.

Майя Иванова