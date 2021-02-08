В России появляется все больше людей, готовых стать инвесторами, покупать и продавать ценные бумаги. Какими финансовыми инструментами они при этом пользуются и что можно посоветовать начинающим инвесторам? Об этом в рамках программы «Цели и средства» ведущий “Ъ FM” Марат Кашин побеседовал с исполняющим обязанности директора Департамента глобальных рынков Сбербанка Владимиром Яровым.

— Расскажите, пожалуйста, какие брокерские услуги предлагает Сбербанк, в чем их отличительная особенность, отличие от остальных, и может ли этими услугами воспользоваться, ну, скажем, обычный человек без опыта инвестирования, с чего ему начать.

— За последнее время тенденция действительно наблюдается по всему миру, да и Россия здесь не исключение, ставки везде снижаются, люди ищут способы накопления и приумножения своих капиталов. Эта тенденция также уходит и в массовый сегмент розницы, так называемой, это люди не с большими чеками, а те, кто копит себе на какие-то цели или интересуется возможностями получать дополнительный доход от вложения в инструменты фондового рынка.

Сбербанк занимает, естественно, подобающую ему роль и место на этом рынке. У нас к концу 2020 года уже было открыто более 3 млн брокерских счетов. В основном для начинающих клиентов мы делаем акцент на то, чтобы они приходили в инвестиции через консервативные инструменты, такие как облигации, либо фонды, для того чтобы осознать, во-первых, как работает рынок, во-вторых, для того чтобы не делать слишком рискованные вложения и не потерять свои накопления.

При этом, конечно, тенденция — и с пандемией связанная, и в целом с диджитализацией всех сервисов — ведет к тому, что клиентская база молодеет, в том числе и у нас в Сбербанке. Я могу сказать, что молодое поколение инвесторов предпочитает больше держать в портфеле акций, это порядка 40%. При этом инвесторы в возрасте от 40 лет, они все-таки больше склонны в своих портфелях держать облигации либо инструменты с фиксированной доходностью, и в их портфелях акции составляют меньшую долю, порядка 20% от портфеля в среднем.

— Владимир, расскажите, пожалуйста, с какими трудностями сталкиваются начинающие инвесторы, когда приходят на фондовый рынок, и как уберечься от псевдоброкеров, по сути, мошенников, и как этих людей отличить от добросовестных участников рынка.

— Ну, классическая история — это с чего начать. Действительно, клиент, когда только приходит [на фондовый рынок], он, может быть, уже что-то слышал, где-то у него сложилось представление о некоторых инструментах или механике рынка, но тем не менее страшно начать, и не всегда клиент хорошо разбирается в том, какие инструменты ему нужны, и из чего именно составлять свой портфель. Для этих целей мы обращаем особое внимание на инструменты обучения клиентов, предоставление им информации, начиная от азов, как устроены инструменты, как устроены биржи, как работают финансовые рынки, и заканчивая уже разбором каких-то отдельных рекомендаций от наших аналитиков. В Сбербанке есть мощный аналитический хаб Сбербанка — CIB Research, наши аналитики прорабатывают стратегии как для институциональных клиентов, так и для розничного клиента, у которого может быть понимания чуть меньше.

Каналы связи, естественно, важны с ритейловым клиентом. Telegram-каналы набирают у клиентов особую популярность, в которых можно читать аналитику и получать хайлайты по новостям о том, что сейчас на рынке происходит, какие настроения, куда те или иные инструменты движутся.

Также у нас есть свой веб-портал «Инвестиции. Доходчиво», где мы выкладываем еще более развернутые материалы и постоянно следим за тем, чтобы информация для розничного инвестора там была в доступном виде и всеобъемлющего охвата, предоставляла возможности для изучения, чтобы инвестор мог чтобы разобраться в рынке, понять, какой именно вам портфель нужен, исходя из ваших собственных предпочтений по горизонту инвестирования или отношению к риску, который вы хотите на себя принять. Первое, что в чем вы должны убедиться, что вы заключаете договор с той организацией, которая имеет на это право, то есть просто посмотреть, есть ли лицензия, что это за организация. Если у нее есть рейтинг, это вообще прекрасно. Если международный рейтинг, то это уже должно вас навести на мысль, что такая организация заботится о том, чтобы соответствовать высоким требованиям, и соблюдает все правила работы с клиентами. Вот на основе хотя бы этих базовых принципов, вы уже можете выделить организацию, которая находится в российском правовом поле, она регулируется, и вы знаете, куда обращаться, если вам что-то не понравилось.

Дальше, если вы хотите быть еще более уверенным, вы, естественно, должны почитать отзывы о той организации, с которой вы заключаете [договор], посмотреть на ее сервисы и для себя сделать вывод, подходят ли они вам и каким образом организация себя позиционирует, обещает ли она вам какую-то доходность, значительно превышающую ту, что есть сейчас на рынке, либо ведет себя в правилах, скажем, коммуникации с клиентом достаточно честно и предлагает продукты, а не гарантирует доходность, поскольку в инвестициях гарантировать доходность, в общем-то, нельзя.

— Ну и, на ваш взгляд, в каком направлении будут дальше развиваться брокерские услуги Сбербанка? Появятся ли какие-то новые услуги, новые продукты в ближайшее время?

— Безусловно, мы будем развивать digital-направления. Это обязательная программа. Мы будем обновлять свое мобильное приложение [Сбер Инвестор]. Нам осталось несколько месяцев для того, чтобы выпустить на рынок его обновленную версию. Она станет еще более удобной с множеством материалов обучающих, там будет продуман клиентский путь. Безусловно, мы не надеемся, что мобильное приложение, любая версия, сразу станет панацеей для любого клиента. Мы будем рады обратной связи, и с клиентами вместе будем выстраивать отношения, чтобы оптимально давать информацию и собирать обратную связь для того, чтобы этот сервис становился у клиентов, не побоюсь этого слова, любимым.

Что касается инструментария, мы будем проводить с клиентом прежнюю политику — начинать с консервативных инструментов, и по мере обучения клиента и понимания рисков, принимаемых на себя.Мы будем предлагать клиенту более сложные инструменты для того, чтобы он мог добавлять в свой портфель идеи, которые могут привести как к существенному росту, так и, в общем, несут в себе также рыночные риски.