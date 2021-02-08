В Челябинской области прожиточный минимум понизили на 198 рублей

Величина прожиточного минимума в Челябинской области в IV квартале 2020 года составила 11232 руб. в среднем на одного жителя. Это на 198 руб. или 1,7% меньше, чем в предыдущем периоде. Постановление губернатора об установлении величины прожиточного минимума от 8 февраля опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, размер минимума для трудоспособного населения сократился по сравнению с третьим кварталом на 191 руб., до 12056 руб. Для детей – на 336 руб., до 11629 руб. Прожиточный минимум пенсионера в Челябинской области составил 9032 руб., что на 385 меньше, чем в предыдущем периоде.