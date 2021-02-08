12 февраля в WOW ARENA состоится турнир одной из крупнейших международных ММА-организаций АСА Мировой спорт возвращается после пандемии. 12 февраля Absolute Championship Akhmat проведет стартовый турнир года на территории игорной зоны «Красная Поляна».

Уже представлен полный состав участников турнира ACA 117, в котором намечено 15 боев, главным из которых будет противостояние топовых полусредневесов Али Багова по прозвищу «Халк» и бразильца Элиаса Сильверио.

На счету 30-летнего Али Багова из Кабардино-Балкарии, который владел титулом чемпиона организации в легком весе, 29 побед, 25 из которых он одержал досрочно и 11 поражений в ММА. В своем последнем поединке он бился за пояс чемпиона ACA в полусреднем весе, однако уступил Мураду Абдулаеву. Предстоящий бой станет для «Халка» двадцатым в организации. За время выступлений в лиге Али одерживал верх над такими бойцами, как Абдул-Азиз Абдулвахабов, Эдуард Вартанян и Хусейн Халиев. У 34-летнего Элиаса Сильверио 17 боев — 5 поражений.

Полный кард турнира:

Али Багов (Россия) - Элиас Сильверио (Бразилия)

Хусейн Халиев (Россия) - Эдлер Аллан (Бразилия)

Рамазан Кишев (Россия) - Асхаб Зулаев (Россия)

Алексей Ефремов (Россия) - Виталий Немчинов (Россия)

Григор Матевосян (Россия) - Артур Астахов (Россия)

Алихан Вахаев (Россия) - Роджерс Соуза (Бразилия)

Джихад Юнусов (Россия) - Леонардо Лимбергер (Бразилия)

Ислам Мешев (Россия)- Родриго Прайа (Бразилия)

Дауд Шайхаев (Россия) - Байзет Хатхоху (Россия)

Имран Букуев (Россия) - Руслан Абильтаров (Россия)

Айнди Умаханов (Россия) - Жоробек Тешабоев (Киргизия)

Батраз Агнаев - Алексей Сидоренко (Россия)

Байсангур Вахитов (Россия) - Рене Пессоа (Бразилия)

Хусейн Кушагов (Россия) - Михаил Долгов (Россия)

Замир Арипшев (Россия) - Антонио Роберто (Бразилия)

https://www.aca-mma.com/tournamentnext/bagov-vs-silverio-bgnCK045_145

Место проведения: спортивно-развлекательная площадка WOW ARENA, игорная зона «Красная Поляна». Начало в 17.00

Адрес: г. Сочи, с. Эсто-Садок, ул. Эстонская, 51

Традиционная церемония взвешивания бойцов состоится за день до поединков, 11 февраля в «Казино Сочи». Начало мероприятия в 19:00. Адрес: г. Сочи, с. Эсто-Садок, ул. Эстонская, 51