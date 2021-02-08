12 февраля в WOW ARENA состоится турнир одной из крупнейших международных ММА-организаций АСА

Уже представлен полный состав участников турнира ACA 117, в котором намечено 15 боев, главным из которых будет противостояние топовых полусредневесов Али Багова по прозвищу «Халк» и бразильца Элиаса Сильверио.
На счету 30-летнего Али Багова из Кабардино-Балкарии, который владел титулом чемпиона организации в легком весе, 29 побед, 25 из которых он одержал досрочно и 11 поражений в ММА. В своем последнем поединке он бился за пояс чемпиона ACA в полусреднем весе, однако уступил Мураду Абдулаеву. Предстоящий бой станет для «Халка» двадцатым в организации. За время выступлений в лиге Али одерживал верх над такими бойцами, как Абдул-Азиз Абдулвахабов, Эдуард Вартанян и Хусейн Халиев. У 34-летнего Элиаса Сильверио 17 боев — 5 поражений.
Полный кард турнира:
- Али Багов (Россия) - Элиас Сильверио (Бразилия)
- Хусейн Халиев (Россия) - Эдлер Аллан (Бразилия)
- Рамазан Кишев (Россия) - Асхаб Зулаев (Россия)
- Алексей Ефремов (Россия) - Виталий Немчинов (Россия)
- Григор Матевосян (Россия) - Артур Астахов (Россия)
- Алихан Вахаев (Россия) - Роджерс Соуза (Бразилия)
- Джихад Юнусов (Россия) - Леонардо Лимбергер (Бразилия)
- Ислам Мешев (Россия)- Родриго Прайа (Бразилия)
- Дауд Шайхаев (Россия) - Байзет Хатхоху (Россия)
- Имран Букуев (Россия) - Руслан Абильтаров (Россия)
- Айнди Умаханов (Россия) - Жоробек Тешабоев (Киргизия)
- Батраз Агнаев - Алексей Сидоренко (Россия)
- Байсангур Вахитов (Россия) - Рене Пессоа (Бразилия)
- Хусейн Кушагов (Россия) - Михаил Долгов (Россия)
- Замир Арипшев (Россия) - Антонио Роберто (Бразилия)
https://www.aca-mma.com/tournamentnext/bagov-vs-silverio-bgnCK045_145
Место проведения: спортивно-развлекательная площадка WOW ARENA, игорная зона «Красная Поляна». Начало в 17.00
Адрес: г. Сочи, с. Эсто-Садок, ул. Эстонская, 51
Традиционная церемония взвешивания бойцов состоится за день до поединков, 11 февраля в «Казино Сочи». Начало мероприятия в 19:00. Адрес: г. Сочи, с. Эсто-Садок, ул. Эстонская, 51
Важно! В соответствии с регламентом безопасности представители СМИ и блогеры допускаются только после сдачи теста на covid-19 методом ПЦР. Бесплатное тестирование будет осуществляться в отеле "Sport Inn" 9 и 10 февраля. Также есть возможность предоставить свой ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до начала турнира.