Саратовские коммунисты просят президента защитить Николая Бондаренко от «произвола силовых структур»

Фракция КПРФ в Саратовской областной думе направила открытое обращение в адрес президента РФ Владимира Путина, руководителя СК РФ Александра Бастрыкина, руководителя ФСБ Александра Бортникова, генерального прокурора Игоря Краснова и министра внутренних дел Владимира Колокольцева в поддержку Николая Бондаренко. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале коммунистов.

Соратники заявили, что не считают господина Бондаренко нарушителем административного законодательства. Он, по их мнению, «не побоялся выйти к людям», которые пришли на несогласованную акцию 31 января, но сам активного участия в ней не принимал. Авторы обращения просят «прекратить произвол силовых структур и расправу над политическими оппонентами».

Марина Ковалева