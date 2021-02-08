FT: Монголия добивается от Rio Tinto более выгодных условий договора по одному из крупнейших медных рудников

Власти Монголии хотят добиться от англо-австралийской горнодобывающей корпорации Rio Tinto согласия на совместное расторжение соглашения о разработке золотомедного месторождения Ою Толгой. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. Монгольские власти хотят расторжения договора, однако не хотят делать это в одностороннем порядке, опасаясь, что это может повредить будущим иностранным инвестициям в страну. Монголия хочет заключить новый договор на более выгодных для себя условиях. Как пишет FT со ссылкой на документы, оказавшиеся в ее распоряжении, Rio Tinto уже заявила монгольским властям, что готова рассмотреть возможность снижения некоторых комиссий и процентных ставок по кредитам.

Строительство Ою Толгой началось в 2010 году, месторождение планирует открыть в октябре 2022 года, оно должно стать четвертым по размеру медным месторождением в мире с добычей 500 тыс. тонн меди в год к концу 2020-х годов. О том, что власти Монголии не устраивает нынешнее соглашение с Rio Tinto, заключенное в 2015 году, сообщалось еще в середине января: монгольский парламент потребовал от правительства пересмотра условий договора.

Монголии принадлежит треть проекта Ою Толгой, остальной долей владеет компания Turquoise Hill, объединяющая группу инвесторов, крупнейшим из которых является Rio Tinto. Решение властей Монголии о пересмотре соглашения связано с возросшими издержками на разработку месторождения — по нынешним расчетам, на это уйдет $6,75 млрд, на $1,5 млрд больше, чем предполагалось изначально,— а также переносом открытия месторождения на два с половиной года. Кроме того, Монголия хочет раньше начать получать дивиденды от разработки месторождения.

Яна Рождественская