У министра экономразвития края сменился первый зам

Указом губернатора замминистра экономического развития Пермского края Татьяна Чуксина назначена первым заместителем этого ведомства, сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе министерства. Ранее исполнявшая обязанности первого заместителя Надежда Трусова вернулась к своей основной работе – начальником управления инвестиционного развития регионального Минэкономразвития. По информации «Ъ-Прикамье», госпожа Трусова в дальнейшем может быть занять ставку, на которой прежде работала госпожа Чуксина.

Напомним, Татьяна Чуксина была назначена заместителем министра в мае 2020 года. После ухода с поста главы ведомства Максима Колесникова осенью прошлого года, чиновника временно возглавила Минэкономразвития. При этом она считалась наиболее вероятным кандидатом в министры. Однако руководство правительства сделало ставку на предпринимателя из Лысьвы Эдуарда Соснина.