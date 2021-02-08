Волгоградский суд рассмотрит дело о попытке сбыта 823 свертков с наркотиками

Кировский районный суд Волгограда рассмотрит дело в отношении 28 и 29-летних мужчин. Они обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотиков организованной группой в крупном размере (ч.3 ст.30, пп. «а, г», ч.4 ст.228.1 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, осенью 2019 года обвиняемые вошли в состав организованной преступной группы и сбывали на территории Волгограда различные наркотики. В период с осени 2019 года по февраль 2020 года участники ОПГ якобы получали от сообщника сведения о местонахождении тайников с партиями запрещенных веществ, производили их фасовку и раскладку. 26 февраля сотрудники правоохранительных органов задержали фигурантов уголовного дела. У них обнаружили и изъяли 823 приготовленных к сбыту свертка, в которых находилось около 170 г смесей, содержащих героин и метадон.

Мужчины полностью признали вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Мария Шахрай