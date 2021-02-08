На Кубани на поддержку науки в 2021 году потратят 170 млн рублей

Власти Краснодарского края в 2021 году выделят 170 млн руб. на поддержку научной деятельности в регионе. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В частности, 100 млн руб. направят ученым в рамках соглашения с Российским фондом фундаментальных исследований. Такой объем финансирования выделяется уже второй год подряд: в 2019 году бюджетные инвестиции увеличили с 50 млн руб. вдвое. С 2014 года этот показатель увеличился в 3,5 раза (с 30 млн руб.). По итогам 2020 года по соглашению с РФФИ было профинансировано 122 проекта ученых из Краснодарского края.

Еще 70 млн руб. направят на финансирование Кубанского научного фонда. В администрации отмечают, что объем финансирования останется на уровне 2020 года, несмотря на сложности с бюджетом. Кубанский научный фонд был создан в прошлом году для поддержки научных коллективов. По итогам года финансирование получили 68 проектов

В администрации Краснодарского края отмечают, что Кубань занимает первое место в ЮФО по количеству научных организаций и второе – по количеству научных сотрудников. В прошлом году регион оказал содействие в реализации 130 исследовательских проектов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в декабре 2020 года стало известно, что в Краснодарском крае появится региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

Алексей Белянин