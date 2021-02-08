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Ярославский аквапарк заплатит 60 тысяч рублей за публикацию фото посетительницы в купальнике

Жительница города Рыбинска Ярославской области получит от ярославского аквапарка 60 тыс. руб. за публикацию ее фотографии в соцсети, сообщили в пресс-службе областного суда. В сообщении отмечается, что снимок посетительницы в купальном костюме был опубликован без ее согласия.

По данным суда, жительница Рыбинска вместе со своим супругом и малолетним сыном, посетила аквапарк в марте 2020 года. На территории аквапарка фотограф производил фотосъемку посетителей.

«Можно было выбрать понравившиеся снимки и выкупить их. Сделанные фото девушке не понравились, фотограф пояснил, что невыкупленные снимки удаляются в конце дня»,— говорится в материалах судебного дела.

В пресс-службе суда пояснили, что позже, в социальной сети «Вконтакте» в официальном сообществе «Аквапарк Ярославль» без согласия и разрешения девушки было опубликовано фото с ее изображением в купальнике с надписью «Красивая?». После обращения девушки в ООО «Аквапарк», данная запись, спустя сутки, была удалена. Посетительница обратилась с иском к ООО «Аквапарк» о компенсации морального вреда в сумме 400 тыс. руб., и о взыскании судебных расходов.

«Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что хотя изображение истца и было сделано в публичном месте, именно девушка является основным объектом съемки, а, следовательно, в данном случае ответчику было необходимо получить согласие истца на публикацию фотографии с ее изображением в сети Интернет»,— пояснили в пресс-службе, уточнив, что ответчиком были нарушены личные нематериальные блага истца.

Решением Рыбинского городского суда Ярославской области в пользу девушки с ООО «Аквапарк» была взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тыс. руб., судебные расходы. Ознакомившись с решением, заявительница подала апелляционную жалобу на решение суда в Ярославский областной суд. Сегодня, 8 февраля, судебная коллегия по гражданским делам Ярославского областного суда, рассмотрев материалы дела, изменила решение суда, увеличив размер компенсации морального вреда до 60 тыс. руб.

Дарья Сабаева


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