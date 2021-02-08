Белгородэнерго обеспечило завод «Ритм» 1,6 МВт дополнительной мощности

«Россети Центр Белгородэнерго» обеспечил дополнительной мощностью в объеме 1600 кВт новый производственный цех белгородского завода «Ритм», специализирующегося на выпуске сельхозтехники для агропромышленной отрасли. Общая мощность предприятия выросла до 3000 кВт.

Электроснабжение завода осуществляется от подстанции 110/6/6 кВ «Белгород». Для обеспечения энергопринимающих устройств потребителя заявленной мощностью энергетики заменили на питающем центре трансформаторы тока и построили 2,5 километра кабельных линий электропередачи 6 кВ. Основными объектами потребления станут производственное оборудование, станки, системы освещения и отопления.

Завод «Ритм» – одно из старейших предприятий региона. С середины 1990-х годов специализируется на изготовлении сложной сельхозтехники: свеклоуборочных комбайнов, ботвоуборочных машин, сеялок точного высева для посева свёклы, кукурузы, подсолнечника, которые используется в АПК Белгородской, Тамбовской, Пензенской, Саратовской областей, Краснодарском крае и других регионах страны.

Помимо завода «Ритм», в декабре прошлого - январе нынешнего года Белгородэнерго выдал 1 962 кВт мощности предприятию «Бипласт», 1 610 кВт сыродельному заводу в Прохоровке «Хохланд Руссланд», 250 кВт агропредприятию по производство гранулированной соломы компании «БЭЗРК-Белгранкорм» в Ракитянском районе.

К сетям подключен целый ряд социальных объектов, в том числе начальная школа на 100 мест в поселке Майский, новый детский сад на 150 мест на улице Апанасенко в Белгороде, Сергиевская СОШ в Краснояружском районе, насосная станция в Новотаволжанском сельском поселении, очистные сооружения в Большетроице, КНС в Старом Осколе.