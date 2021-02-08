ESG-банкингу дали хорошие рекомендации

Проектная группа Ассоциации банков России представила практические рекомендации банковского сообщества по внедрению ESG-банкинга. Этот документ будет способствовать распространению принципов ESG на российском финансовом рынке. Соответствующие стандарты предполагается разработать в результате обобщения практического опыта развития ESG-банкинга.



Принципы ESG (Environmental, Social and corporate Governance) подразумевают ведение бизнеса на основе экологической, социальной и управленческой ответственности. Согласно данным исследования, проведенного проектной группой по ESG-банкингу Ассоциации банков России (АРБ), на данный момент этого подхода в той или иной мере придерживаются около 7% отечественных банков. К внедрению принципов ESG готовятся 67%, при этом 80% из них ждут указаний относительно того, как это сделать на практике.

«Рекомендаций такого рода много, - подчеркивает председатель совета директоров банка “Центр-инвест” Василий Высоков, возглавляющий проектную группу АРБ по ESG-банкингу. - Утверждена соответствующая таксономия Евросоюза, но она достаточно размытая, есть также таксономия госкорпорации развития “ВЭБ.РФ”, однако она включает в себя обширный перечень проектов, соответствующих принципам ESG, поэтому в конечном счете относительно каждого отдельного проекта будет возникать необходимость доказывать, что он подходит под требования, установленные другими рекомендациями».

Господин Высоков имеет степень доктора экономических наук. В прошлом году он опубликовал учебник «ESG-банкинг: made in Russia», который стал первым в России учебным пособием по внедрению принципов ESG в банковской деятельности. Во многом учебник базируется на практике работы банка «Центр-инвест», который начал переход на ESG-модель в 2004 году.

«У нас обширный перечень собственных продуктов для малого бизнеса, АПК, проектов в сфере экологии, энергоэффективности, социального, женского и молодежного предпринимательства, - рассказывает Василий Высоков. - Внедрение принципов ESG-банкинга требует соответствующей корпоративной культуры: любой сотрудник, вплоть до операциониста должен быть способен ответить на вопрос клиента о том, какие предложения, соответствующие ESG, есть у банка».

Задача ESG-банкинга — не просто получение прибыли, а воспроизведение финансового, интеллектуального и даже человеческого капитала. Кроме того, банки, которые придерживаются этой бизнес-модели, отчитываются не только по общепринятым формам, но и по достижению показателей устойчивого развития. Также эти показатели учитываются при оценке степени рисков того или иного проекта. Традиционный банкинг подразумевает ужесточение условий финансирования при росте рисков, что ведет к их дальнейшему обострению. Принципы ESG предусматривают, что банк совместно с клиентом начинает искать возможность снизить уровень рисков.

«Мы живем сейчас в непрерывно трансформирующихся условиях и должны постоянно отвечать на новые вызовы, - отмечает Василий Высоков. - Преимущества ESG – в устранении неоднозначности, оптимизации процедур, быстрой адаптации к меняющимся условиям за счет изучения лучших практик».

Руководитель рейтингового агентства RAEX-Europe Светлана Гришанкова уверена, что разработка практических рекомендаций будет иметь большое значение для развития ESG-банкинга в России.

«Многие еще не доросли для внедрения этих принципов, - считает она. - Необходимо объяснять участникам рынка, что это необходимо для их устойчивого развития. Если же такое понимание уже есть, то рекомендации помогут банком сэкономить на консалтинге».

Госпожа Гришанкова подчеркивает, что банки с высоким ESG-рейтингом получают доступ к более выгодному финансированию на мировом рынке капитала.

Руководитель ESG-банкинга в «ВЭБ.РФ» Дмитрий Аксаков указывает на то, что ESG — сравнительно новое явление для российского банковского рынка. По его мнению, распространение этих принципов сдерживалось отсутствием практических рекомендацию по их внедрению. Благодаря принятию этого документа АРБ, многие отечественные банки уже в этом году приступят к реализации проектов в сфере ESG, считает эксперт.