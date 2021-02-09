Дела сердечные

Мотивы поп-арт, графика и, конечно, сердечки — «Коммерсантъ Стиль» собрал разные варианты нейл-арта для влюбленных и не только.

Графика

Геометрия не самый очевидный вариант нейл-арта на День всех влюбленных, но только если не выполнен в романтичной красно-розовой гамме. Ассиметричные «рамки» вдоль кутикулы и по всей длине, продольные полоски или поделенные наискосок двумя цветами ногти — простые и заметные идеи, актуальные не только к празднику. К тому же графика вот уже несколько лет в тренде.

Сердечки

Номер один в списке всех дизайнов на День святого Валентина — сердечки. Но и здесь есть множество вариаций. К примеру, акцент лишь на одном из ногтей, а остальные — с однотонным покрытием. Интересно смотрятся сердечки, нарисованные в стиле negative space, когда ногтевая пластина закрашивается с пробелом. Крошечные сердечки нейл-мастера, как правило, не рисуют от руки, а используют либо готовые блестки в такой форме, либо стемпинг, то есть печати.

Минимализм

Тем, кто не хочет привлекать лишнее внимание, можно остановиться на френче в красно-розовой гамме. Но нужно иметь в виду, что такой дизайн будет смотреться особенно хорошо на коротких ногтях. За минималистичный дизайн будут считаться и сердечки, если они совсем небольшие и нарисованы на покрытии телесного цвета.

Забава

Игривый и даже несколько инфантильный нейл-дизайн — большой тренд, который набирает обороты. Среди основных акцентов — «поцелуйчики», абстрактные цветы, женский профиль, ресницы, элементы граффити и мотивы из поп-арта с использованием кричащих цветов лака.

Дарья Ермонская