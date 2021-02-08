Путин заявил о лидерстве России в создании вакцин от коронавируса

Россия занимает лидирующие позиции в создании вакцин от коронавируса, заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что это единственная страна в мире, у которой есть три вида вакцины.

«Благодаря нашим ученым Россия занимает лидирующие позиции в мире (не скажу сейчас ничего неожиданного и нового, все мы об этом знаем) в создании вакцины от коронавируса. Более того, мы единственная страна, у которой уже есть три вакцины собственной отечественной разработки. Без всякого сомнения, это крупный научный успех»,— сказал господин Путин на заседании совета по науке и образованию (цитата по сайту Кремля).

«Но еще значимее то, что на этой основе мы смогли развернуть производство вакцины, организовать массовую вакцинацию. Тем самым благодаря совместным усилиям ученых, отечественных компаний, государства величайшим научным достижением могут воспользоваться граждане нашей страны и других стран мира»,— заявил президент.

В России разработано три вакцины от коронавируса — «Спутник V» Центра имени Гамалеи Минздрава России, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор», а также «КовиВак» Центра имени Чумакова РАН (ее поступление в гражданский оборот только ожидается). Пока вакцинация ведется за счет вакцины «Спутник V», она же продвигается за рубежом. «Спутник V» был зарегистрирован в августе 2020 года первым в мире.