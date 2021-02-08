В тюменской фармацевтической компании выявили очаг COVID-19

В фармацевтической компании «Визирь» в Тюмени выявили очаг групповой заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщил региональный оперштаб. Общее число заболевших составляет 16 человек, контактировавших с больными — 17 человек. Сейчас в организации проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

По данным оперштаба, в детских образовательных учреждениях региона отсутствуют очаги COVID-19. При этом более 20% детей не посещают образовательные учреждения в связи с заболеванием острой респираторно-вирусной инфекцией (ОРВИ) и гриппом.

На 8 февраля с начала пандемии в Тюменской области выявили 29 301 случай инфицирования COVID-19. Более 27 тыс. пациентов выздоровели, 258 человек скончались.

Михаил Мананников