В прошлом году в Прикамье за коррупционные преступления осудили 177 человек

В 2020 году суды Пермского края рассмотрели 166 уголовных дел коррупционной направленности, обвиняемыми по которым проходили 177 человек. Приговоры в отношении 134 из них вступили в законную силу. Об этом сообщает краевая прокуратура.

По итогам рассмотрения уголовных дел в судах были осуждены в том числе 79 должностных лиц, занимающих должности в системе ФСИН, МЧС, СУ СК, ФССП, являвшихся руководителями муниципальных учреждений и предприятий. Всем виновным назначены различные виды наказаний, связанные как с условным, так и с реальным лишением свободы. Размер назначенных штрафов составил от 500 тыс. до 5,5 млн руб. Применялось также дополнительное наказание в виде лишения права занимать должность или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до десяти лет.