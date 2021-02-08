В Рыбинске ведется реконструкция стадиона «Сатурн» за 138 млн рублей

В городе Рыбинске Ярославской области в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» продолжается реконструкция стадиона «Сатурн», сообщили в пресс-службе городской администрации. Работы выполняет московская подрядная организация ООО «Итс-строй» по контракту на 137,9 млн руб. Закончить реконструкцию стадиона подрядчик должен к 1 ноября 2021 года.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время ведется строительство конструкции, на которой в дальнейшем будут установлены кресла для зрителей. Также идет строительство конструкции для установки табло стадиона. На объекте каждый день работают около 10 человек. Летом планируется укладка плодородного грунта, на которое будет уложено натуральное футбольное поле.

По словам директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Олега Кондратенко, по графику работы ведутся ежедневно, даже в морозы.

«Выполнено формирование под основание футбольного поля, продолжаются работы по обустройству легкоатлетических дорожек. Ожидается поставка сидений для трибуны, их планируют установить в апреле»,— рассказал господин Кондратенко.

София Бастрыгина