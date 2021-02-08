СамГТУ решил вопрос с санкциями для протестующих на митингах студентов и сотрудников

Участие педагогов и студентов в незаконных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях или пикетах против государственного строя и Конституции РФ будет считаться нарушением этики поведения в Самарском государственном техническом университете. Об этом сообщается в Кодексе этики и поведения работников и обучающихся на сайте вуза.

Согласно документу, сотрудникам и студентам вуза не рекомендуется участвовать в незаконных акциях. В случае нарушения этого запрета их действия проанализирует специально созданная комиссия по этике служебного поведения работников и обучающихся. Ее представители могут рекомендовать руководству уволить сотрудника или отчислить студента.

Кодекс этики и поведения работников и обучающихся СамГТУ был изменен в конце января текущего года перед второй несогласованной акцией протеста сторонников оппозиционера Алексея Навального. Она состоялась 31 января и собрала около 500 человек.

Евгений Чернов