Руководитель волгоградской фирмы скрыл более 5 млн рублей налогов

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего руководителя коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере).

Как сообщили в облпрокуратуре, с 27 сентября 2019 года по 9 января 2020 года обвиняемый, зная о наличии налоговой задолженности организации, направлял письма об оплате выполненных монтажных работ, поставленного оборудования и его обслуживания, минуя расчетный счет компании. По версии следствия, фактически деньги поступили на счет кредитора в качестве оплаты долгов руководителя по договорам поставки холодильного оборудования. Таким способом обвиняемый якобы скрыл от налогообложения свыше 5 млн руб.

Вину мужчина признал частично. Уголовное дело направили в Красноармейский районный суд Волгограда. В настоящее время причиненный ущерб возмещен, уточняют в ведомстве.

Мария Шахрай