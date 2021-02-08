Полиция Сербии сообщила о подготовке покушения на президента

На президента Сербии Александра Вучича готовилось покушение, сообщил начальник управления криминальной полиции Богдан Пушич в эфире телеканала Pink. По его словам, это планировалось сделать 27 января — в день открытия памятника основателю средневекового сербского государства Стефану Немане в Белграде.

«Для обеспечения безопасности президента на открытии памятника Стефану Немане присутствовали более 850 спецназовцев, поскольку данные разведки указывали, что будет совершено покушение»,— рассказал господин Пушич.

4 февраля в Сербии задержали 17 членов организованной преступной группы. По данным МВД страны, они маскировались под группировки футбольных болельщиков. В связи с этим обыски прошли на стадионах «Райко Митич» и «Партизан». В квартирах у задержанных обнаружили две снайперские винтовки. Глава МВД Сербии Александр Вулин предположил, что они могут быть причастны к организации покушения на господина Вучича, однако эти данные не подтверждены.