В Калмыкии бывшего сотрудника колонии подозревают в получении взятки

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-1 УФСИН России по Калмыкии. Правоохранители подозревают его в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике.

По данным следствия, с июля 2020 года по январь 2021 года экс-сотрудник колонии получил от одного из осужденных, отбывающих наказание в исправительном учреждении, взятку в сумме 30 тыс. переводом на банковскую карту. За эти деньги сотрудник колонии планировал разрешить заключенному пользоваться мобильным телефоном в колонии. «В настоящее время судом в отношении подозреваемого по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде домашнего ареста»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева