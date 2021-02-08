Улицу Рубинштейна в Петербурге взяли под полное видеонаблюдение

На популярной «барной» улице Санкт-Петербурга установили 18 дополнительных камер видеонаблюдения, и теперь под видеофиксацией находится «буквально каждый метр пространства», пишет «Петербургский дневник».

По словам главы администрации Центрального района Максима Мейксина, улучшенная система необходима не только для поддержания общественного порядка, но и для контроля платной парковки, которая, вероятно, станет платной круглосуточно уже с будущего лета.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что на Невском проспекте начала работу первая остановка «интеллектуального» типа.