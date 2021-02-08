Начальника колонии в Татарстане обвиняют в доставке телефонов заключенным

В Татарстане в суд передано уголовное дело 39-летнего начальника ИК-5 о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Как сообщает региональное управление СКР, которое вело расследование, обвиняемому предъявляют пронос заключенным 19 мобильных телефонов за вознаграждение в размере 160 тыс. руб.

В деле шесть эпизодов преступлений, произошедших в 2018 году, когда обвиняемый возглавлял казанскую ИК-18 строгого режима для впервые осужденных (рассчитана на 869 мест).

Согласно данным СКР, один из заключенных этой колонии, имевший доступ на территорию школы ИК, выходил там в интернет и заказывал мобильные телефоны. Они доставлялись его родственникам, которые через начальника колонии передавали аппараты осужденным.

Обвиняемый вину не признал. В настоящее время он находится под стражей.

Согласно данным на сайте УФМС, ИК-5 – это колония в Зеленодольском районе Татарстана на 1830 мест для содержания впервые осужденных за тяжкие преступления.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"