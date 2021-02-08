В Оренбуржье продолжает снижаться суточный прирост зараженных COVID-19

В Оренбуржье зафиксировано 146 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за 24 часа. Прирост числа заболевших снижается в регионе снижается с 27 января. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего в регионе число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 35 303. Умерли 512 человек, в том числе четыре пациента за последние сутки.

По общему числу инфицированных Оренбуржье находится на шестом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской, Саратовской и Самарской областей, а также Пермского края.

Андрей Сазонов