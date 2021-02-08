Кредиторы ОАО «Армавирский завод тяжелого машиностроения» оспаривают крупные сделки

В ходе банкротства ОАО «Армавирский завод тяжелого машиностроения» конкурсный кредитор просит признать недействительной серию сделок, по которым в период с 2013 года 2014 года из имущества должника в пользу АО «Сбербанк Лизинг», АО «ТФМ-Транс, АО «СГ-Транс» были переданы вагоны общей стоимостью 637 млн руб., сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

ОАО «Армавирский завод тяжелого машиностроения», крупный производитель железнодорожной техники, был признан несостоятельным в 2016 году. В последнее время в суд было подано еще несколько заявлений об оспаривании сделок банкрота на крупные суммы. В частности, швейцарская компания Solution Capital Partners Sarl, являющаяся конкурсным кредитором, требует вернуть в конкурсную массу железнодорожные вагоны-цистерны общей стоимостью 450 млн руб., переданные в 2014 году ООО «СК Спецстрой».

Анна Перова, Краснодар