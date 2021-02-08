Недостроенная гостиница «Сочи-Плаза» оценена в 2,2 млрд рублей

В ходе банкротства ООО «Сочи-Плаза» конкурный управляющий провел оценку имущества должника, сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Незавершенный гостинично-торговый комплекс в центре Сочи (бывшая гостиница «Москва») оценен в 2,2 млрд руб.

В состав имущества банкрота входят гостиничные номера, апартаменты, торговый центр, помещения формата стрит-ритейл (общая площадь – 47 тыс. кв. м), а также 4 земельных участка общей площадью 1,9 га. Компания «Сочи-Плаза» — оператор проекта реконструкции гостиницы «Москва», которая должна была открыться под новым названием «Сочи-Плаза» к Олимпиаде 2014 года, однако объект заморожен до сих пор. Девелопер был признан банкротом в сентябре прошлого года, Основной кредитор – ГК ВЭБ.

Анна Перова, Краснодар