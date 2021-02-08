Чиновники смогли выселить казаков из парка им. 60-летия Советской власти в Самаре

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск департамента управления имуществом Самары к региональной общественной организации «Волжское казачье войско». Общественники должны будут в течение месяца покинуть занятый ими земельный участок в парке им. 60-летия Советской власти и демонтировать постройки за свой счет. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Разбирательство между чиновниками и общественной организацией касалось участка земли в Кировском районе на Московском шоссе площадью более 33,2 тыс. кв. м. Ранее профильный департамент сдал эту землю в аренду казакам под временные объекты зоны отдыха. Срок договора на нее истек в мае минувшего года.

Георгий Портнов