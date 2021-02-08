Расходы бюджета Ставрополья в 2021 году увеличат на 5,1 млрд рублей

В Ставропольском крае утвержден проект закона о внесении изменений в бюджет региона на 2021 год, сообщает пресс-служба губернатора. В текущем году предполагается увеличить расходную часть бюджета 5,1 млрд руб., а расходную — на 2,9 млрд руб.

«Необходимость внесения изменений обусловлена перевыполнением плана по доходам краевой казны в конце 2020 года, а также поступлением дополнительных федеральных межбюджетных трансфертов»,— уточняется в сообщении. Отмечается, что изменение объема бюджета позволит увеличить на 671 млн руб. поддержку мер для противодействия коронавирусу. На выплаты медицинским работникам, заразившимся коронавирусом при выполнении своих обязанностей, будет направлено 400 млн руб. Планируется увеличить размер региональных бюджетных инвестиций в строительство и реконструкцию социально-значимых объектов, увеличить дорожный фонд. За счет увеличения объема бюджета предполагается улучшить жилищные условия жителей края, а также расширить программу поддержки местных инициатив. Кроме того, изменение параметров бюджета поможет на 3,3 млрд руб. снизить государственный долг Ставропольского края.

Наталья Шинкарева