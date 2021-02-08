В Камызякском районе Астраханской области модернизировали семь ФАПов

В семи селах Камызякского района Астраханской области обновили фельдшерско-акушерские пункты в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщили в областном правительстве.

Жители сел Бирючек, Бараний бугор и Грушево теперь получают медпомощь в новых ФАПах. В населенных пунктах Чапаево и Парыгино завершаются работы по установке новых медицинских объектов, которые заработают уже весной. В селах Станья и Застенка ждут установки модульные конструкции. Кроме того, в 2021 году в фельдшерско-акушерских пунктах запланировано проведение интернета, что даст возможность проводить телемедицинские консультации.

Всего в 2020 году в регионе построили 29 новых ФАПов, отмечают в облправительстве.

Мария Шахрай